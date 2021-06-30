«Уму непостижимо»: Путин прокомментировал закон о коренных народах Украины

Возможные последствия закона о коренных народах Украины сравнимы с применением оружия массового поражения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

По его словам, русские испокон веков жили на территории Украины. Глава государства отметил, что нынешнее руководство Украины недружественно к России, по другому трудно объяснить проект закона, где русский народ объявляется некоренным на территории страны.

Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными, — подчеркнул Путин.

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В конце мая президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были. Документ определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Зеленский понадеялся, что парламентарии рассмотрят законопроект в ближайшее время.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот законопроект нарушает основополагающие международные договоры и дискриминирует миллионы русских, белорусов, молдаван, болгар, венгров, румын, евреев и представителей других народов, исторически населявших территорию современной Украины.