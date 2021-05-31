Зеленского обвинили в предательстве «еврейства» на Украине

https://static.news.ru/photo/c96eabd4-c224-11eb-b8d8-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Экс-премьер Украины Николай Азаров обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в предательстве еврейской национальности. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Слушать и ожидать от еврея, когда ты поддерживаешь неонацистские формирования — просто дико. Он предал не только свою национальность, но и предал своих предков. Дед его сражался против нацистов, заслуженный человек был, а он сейчас боится возложить венок в День Победы, поэтому я так и говорю, — подчеркнул Азаров.

Политик считает, что многие россияне в стране называют себя украинцами, поскольку боятся угроз националистов. По его словам, Зеленский не может никак повлиять на ситуацию, несмотря на проживание в стране около 40% русских.

На Украине был принят закон, который регламентирует обязательное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Это документ приняли 278 депутатов из 450. В стране создана «языковая комиссия», а также должность уполномоченного по защите языка. За нарушение правил грозят крупные штрафы, а людям может грозить уголовная ответственность за публичное унижение языка.

Ранее Азаров назвал «фантазиями» заявления экс-президента страны Леонида Кравчука об условиях восстановления отношений с Россией. По его словам, Кравчук проживает «в другой реальности».