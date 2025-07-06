Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина готовится производить дальнобойное оружие, говорит о том, что Киев не намерен двигаться в сторону мирного соглашения, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом в разговоре с NEWS.ru он отметил, что желание Зеленского противостоять продолжению переговоров рушится за счет определенных действий других сторон.

Заявление Зеленского о том, что Украина готовится производить дальнобойное оружие, говорит о том, что сегодняшний киевский режим не собирается двигаться в сторону реализации договора, в сторону сближения шагов по меморандуму, что необходимо. Зеленский сам не намерен реализовывать эти задачи и не заинтересован в этом. При этом шаги идут в сторону того, чтобы третий этап переговоров состоялся, и желание и стремление Зеленского этому противостоять рушатся за счет определенных действий других сторон, — высказался Чепа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в процессе согласования третьего раунда переговоров с Украиной нет затыков. По его словам, каждая сторона ждет предложений по срокам проведения встречи.