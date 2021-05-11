Зеленский оценил вероятность войны между Россией и Украиной

https://static.news.ru/photo/33c4331a-b24d-11eb-9847-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Возможность полномасштабного вторжения России на Украину существовала, но теперь уровень эскалации снизился. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова приводит УНИАН.

На сегодняшний день после того как вероятная мощная эскалация могла бы быть, я считаю, что на сегодняшний день это остановилось. Здесь никто ничего не может гарантировать, потому что в 2014 году никто совершенно не ожидал со стороны РФ таких шагов, поэтому гарантировать никто ничего не может, — считает Зеленский.

По его словам, украинские власти будут верить, что полномасштабной войны в регионе точно не будет.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия перестала «бряцать оружием» у границ страны. При этом министр отметил, что РФ может возобновить эти действия в любой момент, поскольку военные находятся около границы и на «оккупированных территориях» — так на Украине называют Крым и Донбасс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также озаботился присутствием российских военных около границ Украины. Он подчеркнул, что на приграничной территории остаётся большое количество военной техники и вооружений с российской стороны и в Альянсе будут внимательно следить за развитием ситуации.

22 апреля в Крыму прошёл основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. На следующий день Минобороны стало перебрасывать войска в места постоянной дислокации. Бывший президент Украины Леонид Кравчук назвал «добрым знаком» завершение манёвров в Крыму. Он заявил, что уровень эскалации снижается.