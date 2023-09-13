Зеленский заявил, что Запад помог России закрепиться на Украине

Фото: Dominik Butzmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

Владимир Зеленский

Страны Запада помогли России подготовиться к контрнаступлению ВСУ из-за того, что вооружение шло на Украину очень долго, заявил в интервью CNN президент Владимир Зеленский. По его словам, российские силы успели закрепиться на украинских землях, а также заминировать поля.

Мы ждали поставок от Запада слишком долго. Мы дали России слишком много времени для подготовки к контрнаступлению. Россия закрепилась на Украине, заминировала поля, — сказал украинский лидер.

Кроме этого, Зеленский заявил, что не верит в успех украинского контрнаступления. По его словам, ВСУ несут большие потери в ходе наступательных действий. При этом он подчеркнул, что украинская армия не намерена отступать.

Как писала ранее Rebelión, Зеленский начал осознавать, что после саммита G20 может потерять всех союзников. Таким образом издание прокомментировало слова украинского лидера, обвинившего Запад в недостаточной поддержке на фоне того, что в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины.

До этого британский журнал Economist опубликовал беседу с Зеленским, в которой он признался, что начал сомневаться в обещаниях западных стран продолжать поддерживать Киев. По мнению главы Украины, из-за снижения объемов иностранной помощи ему придется перестроить экономику страны.