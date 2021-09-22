Зеленский высказался о сроках встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот будет готов. Так политик ответил на вопрос, покидая штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Когда он будет готов, — отметил украинский лидер.

При этом он не стал отвечать на вопросы, которые касались возможных заказчиков покушения на его помощника Сергея Шефира, случившегося 22 сентября под Киевом.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина. Такое мнение высказал генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадий Москаль. По его словам, именно поэтому Зеленский не решится на встречу с президентом РФ ни в Москве, ни в других местах.