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Зеленский высказался о сроках встречи с Путиным

00:49, 23 сентября 2021
Зеленский высказался о сроках встречи с Путиным Владимир Зеленский Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот будет готов. Так политик ответил на вопрос, покидая штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Когда он будет готов, — отметил украинский лидер.

При этом он не стал отвечать на вопросы, которые касались возможных заказчиков покушения на его помощника Сергея Шефира, случившегося 22 сентября под Киевом.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина. Такое мнение высказал генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадий Москаль. По его словам, именно поэтому Зеленский не решится на встречу с президентом РФ ни в Москве, ни в других местах.

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