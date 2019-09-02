https://static.news.ru/photo/35672164-cd9d-11e9-9949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-начальника Генерального штаба вооружённых сил страны Виктора Муженко с воинской службы в запас.

Причина — проведение организационных мероприятий. Указ № 645/2019 опубликован на официальном сайте главы государства 2 сентября.

Уволить генерала армии Украины Муженко с воинской службы в запас с правом ношения военной формы одежды, — говорится в тексте указа.

51-летний Муженко стал главнокомандующим ВСУ в июле 2014 года. В 2015 году ему было присвоено звание генерала армии Украины.

21 мая Зеленский освободил от занимаемой должности главнокомандующего вооружёнными силами Муженко. На его место был назначен Руслан Хомчак, писал News.ru.