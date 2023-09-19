Зеленский сменил тон при общении с Западом NYT: Зеленский понял, что не следует критиковать Запад

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский осознал необходимость не критиковать, а благодарить своих зарубежных партнеров, пишет The New York Times. Украинский лидер усвоил урок, преподанный ему западными политиками.

Это изменение тона и подхода Зеленского после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия, — говорится в статье.

По словам автора, на Западе намекали Зеленскому, что ему следует выражать больше благодарности за поддержку, и украинский президент «похоже, понял это послание». По словам одного из киевских чиновников, новый визит Зеленского в США станет «огромным посланием благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».

Ранее газета Rebelión писала, что Зеленский начал осознавать, что после саммита G20 может потерять всех союзников. Таким образом издание прокомментировало слова украинского лидера, обвинившего Запад в недостаточной поддержке на фоне того, что в итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины.

До этого британский журнал Economist опубликовал беседу с Зеленским, в которой он признался, что начал сомневаться в обещаниях западных стран продолжать поддерживать Киев. По мнению главы Украины, из-за снижения объемов иностранной помощи ему придется перестроить экономику страны.