Зеленский рассказал про «сигналы» о поставках Украине дальнобойных ракет Зеленский рассказал про «сигналы» от Запада о поставках Украине дальнобойных ракет

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Западные страны послали Киеву сигналы по поводу поставок дальнобойных ракет, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в перспективе речь идет и о другом вооружении.

Есть важные заявления мировых лидеров в поддержку нашего государства, есть сигналы об усилении поставок оружия для нашей защиты. Это касается, в частности, дальнобойных ракет, другого оружия, долгосрочной поддержки Украины, — заявил Зеленский.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон поддержит страны, которые готовы передать Киеву истребители. Он при этом не уточнил, означает ли это, что власти страны готовы передать Киеву ранее запрошенные боевые самолеты. Глава британского правительства отметил, что страна уже «лидирует» в обучении украинских пилотов управлению истребителями.

Ранее Politico сообщала, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». Кроме того, авторы публикации полагают, что РФ сможет легко выявить попытки построить подходящие для истребителей базы и нанести по ним удар.