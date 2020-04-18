Зеленский раскрыл план по возвращению Донбасса

https://static.news.ru/photo/33b58d3a-810f-11ea-b913-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как Киев намерен возвратить неподконтрольные территории на востоке страны.

Украинский лидер сообщил, что как только оттуда «выйдут войска», страна возьмёт контроль над границей и проведёт местные выборы.

Самое главное, выйдут войска — и мы зайдём. Если мы зайдём, мы сразу вернём наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы, — привели слова Владимира Зеленского в «Московском Комсомольце».

Как писал NEWS.ru ранее, Владимир Зеленский сообщил, что Россия и Украина ведут переговоры об обмене удерживаемыми лицами. Очередной обмен пленными Киев совершил с ДНР и ЛНР 16 апреля. Украинский президент отметил, что следующим шагом будет обмен пленными с Россией и «теми людьми, которые находятся в Крыму».