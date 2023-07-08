Зеленский указал на сложности зернового коридора в Черном море Зеленский предложил создать «разные коридоры» по зерновой сделке

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал к созданию разных коридоров для осуществления зерновой сделки, так как имеющийся в Черном море коридор «несвободный» и «сложный». Пресс-конференцию глав государств в Стамбуле транслирует официальный YouTube-канал офиса Зеленского.

Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует не свободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры, — сказал украинский лидер.

Ранее Эрдоган выразил надежду на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке. По его словам, Анкара рассчитывает продлить механизм на два года после 17 июля.

Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом 7 июля. Цель встречи — переговоры с турецким лидером, в ходе которых стороны обсуждают координацию позиций двух государств перед саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе, а также зерновую сделку, гарантии безопасности Украины и оборонное сотрудничество.

Кремль пристально следит за переговорами лидеров Турции и Украины. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, представителей администрации президента РФ интересуют темы обсуждения Эрдогана и Зеленского.