Зеленский поручил защитить белорусских политэмигрантов

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) и Министерству внутренних дел предоставить дополнительную защиту для белорусских граждан, прибывших в страну в поисках политубежища. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента.

Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надёжную защиту, — заявил политик.

По его словам, силовики должны отработать оценку возможных рисков, а также уметь отвечать на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей.

Указано, что составлен перечень граждан Белоруссии, которым потребуется охрана. В отношении них уже начали осуществлять соответствующие мероприятия по оценке рисков и изучать возможности их сопровождения.

В сообщении офиса президента указано, что силовики получили информацию об угрозе для ряда белорусских активистов после трагической гибели Виталия Шишова. Он проживал на территории Украины и руководил Белорусским домом на Украине — на сайте этой организации отмечается, что она создана для помощи белорусам, пострадавшим от властей Белоруссии. Мужчина пропал 2 августа, а затем его тело нашли в одном из национальных парков украинской столицы. Силовики предполагают, что мужчина был убит. Ведётся расследование.