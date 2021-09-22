Зеленский передал Джонсону список пленных украинцев в России и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в США передал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону список из почти 450 украинцев, которые, как утверждается, удерживаются в Донбассе и России. Политики также обменялись мнениями по поводу безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку британской стороны в создании «Крымской платформы», а также за неизменное внимание к ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, — говорится в сообщении.

При этом самопровозглашённые республики Донбасса были названы «временно неподконтрольными территориями», где якобы удерживаются пленные украинцы.

На встрече Зеленский и Джонсон также уделили внимание дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укреплению украинского флота.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», — отмечается в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тысяч человек. Это цена свободы и независимости, отметил политик в ходе выступления на Генассамблее ООН.