Зеленский обсудил с Пелоси военные поставки, финансовую помощь и санкции

Нэнси Пелоси / Фото Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры со спикером палаты представителей Конгресса СЩА Нэнси Пелоси в Киеве продлились 4 часа и были «очень предметными». Видеообращение соответствующего содержания распространила пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, Пелоси посетила Киев вместе с делегацией конгресса.

Провели с госпожой Пелоси 4 часа очень предметных переговоров, как говорят, многоаспектных. В частности обсуждали военные поставки, макрофинансовую помощь, санкционную политику, политическое взаимодействие с США, — рассказал украинский лидер.

По итогам своего визита Нэнси Пелоси сообщила, что законодатели США работают над запросом главы американского государства Джо Байдена о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине. В заявлении палаты представителей говорится, что делегация Пелоси заверила украинских коллег в том, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».

Ранее палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, который возвращает программу ленд-лиза для поставок вооружений Украине и западным партнёрам. Речь идёт о программе США, которая действовала в годы Второй мировой войны и позволяла в кратчайшие сроки поставлять вооружение союзникам. Американские конгрессмены отметили, что в рамках ленд-лиза Вашингтон сможет обойти определённые бюрократические препятствия при предоставлении помощи Киеву.