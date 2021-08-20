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Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

18:02, 22 августа 2021
Зеленский наградил Меркель орденом Свободы Ангела Меркель, Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы. Указ опубликован на сайте главы государства.

За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Меркель Ангелу, Федерального канцлера Германии, — говорится в тексте документа.

Орден учреждён для нaграждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении сувeренитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, рaзвития демократии, социально-экономических и политических реформ, отcтаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Ранее на Украине президентская фракция «Слуга народа» предложила отменить звание «Герой Украины» и учредить орден Золотого Трезубца.

Данная награда, по замыслу авторов законопроекта, должна вручаться за выдающийся геройский поступок или выдающееся достижение. Планируется также реформа и других наград младшего статута.

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