Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Украинский лидер отметил заинтересованность своей страны в инвестициях из Омана.
Зеленский улетел в Оман с семьёй за свой счёт, отметила пресс-служба офиса президента, там у него был запланирован ряд встреч. Президент в рамках встречи отметил такие перспективные отрасли для вложения, как энергетика и тяжёлая промышленность, строительство, сельское хозяйство и другие.
Стороны также обсудили укрепление отношений в плане наращивания торгово-экономического сотрудничества. Был отмечен рост товарооборота между странами, который увеличился в прошлом году на 10%, достигнув $80 млн. Достигнута договорённость продолжить практику украино-оманских бизнес-форумов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский проведёт в Омане ряд встреч на высшем уровне. Президент Украины должен будет обсудить «торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций».
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