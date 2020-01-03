https://static.news.ru/photo/08515c24-3005-11ea-9fa7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergey Starostenko/Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Украинский лидер отметил заинтересованность своей страны в инвестициях из Омана.

Зеленский улетел в Оман с семьёй за свой счёт, отметила пресс-служба офиса президента, там у него был запланирован ряд встреч. Президент в рамках встречи отметил такие перспективные отрасли для вложения, как энергетика и тяжёлая промышленность, строительство, сельское хозяйство и другие.

Стороны также обсудили укрепление отношений в плане наращивания торгово-экономического сотрудничества. Был отмечен рост товарооборота между странами, который увеличился в прошлом году на 10%, достигнув $80 млн. Достигнута договорённость продолжить практику украино-оманских бизнес-форумов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский проведёт в Омане ряд встреч на высшем уровне. Президент Украины должен будет обсудить «торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций».