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Запланировавший интервью с Путиным журналист сообщил о слежке

15:30, 08 июля 2021
Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: AP/ТАСС
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Агентство национальной безопасности США (NSA) установило слежку за журналистом Такером Карлсоном, который запланировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире собственной программы на Fox News.

Карлсон рассказал, что никому не говорил о своих планах, кроме исполнительного продюсера. Ему не было стыдно за попытку взять интервью у Путина, потому что, по его мнению, это хороший инфоповод.

Я американский гражданин, и я могу брать интервью у кого захочу и у кого запланирую, — заявил журналист.

Кстати, Карлсон уже становился объектом слежки. Журналист узнал о данном факте от осведомителя в правительстве США, который предоставил ему доказательства того, что сотрудники NSA читают его личные переписки. По мнению Карлсона, подобные действия являются противозаконными.

На этот инцидент отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, в США подобные действия стали нормой.

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