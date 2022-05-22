Западные страны отказались сотрудничать с Россией и Китаем в рамках АТЭС США, Канада и Япония не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС

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Призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС отказались поддержать Австралия, Япония, Новая Зеландия, США и Канада, сообщил «Известиям» источник, участвующий в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде. Отмечается, что финальный текст заявления форума согласовывали до последнего, стараясь утвердить все параграфы.

США сломали консенсус в АТЭС, вбросив украинский сюжет — подчеркнул собеседник газеты.

По его сведениям, Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего старались согласовать текст финального заявления форума. Процесс согласования прошли 23 из 24 параграфов итогового документа, в них отражались экономическая и торговая повестки. Как отметил собеседник издания, в итоге совместное заявление министров не было согласовано из-за деструктивной позиции ряда западных государств по политизации АТЭС. Однако прошедший форум можно признать успешным благодаря Таиланду, обеспечившему качество повестки и дискуссии, заключил источник газеты. В двухдневной встрече приняли участие министры торговли 21 страны — участницы АТЭС. Форум открылся в Бангкоке накануне, 21 мая.

Ранее российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы американского торгового ведомства Кэтрин Тай. До этого представители США, Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии демонстративно вышли с форума в Бангкоке в ходе выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.