Эрозия режима: эксперты предсказали Белоруссии долгую «бархатную» революцию

Странам Запада необходимо усилить поддержку гражданского общества в Белоруссии и одновременно наращивать давление на официальный Минск и Москву. К такому выводу пришли эксперты базирующегося в Вашингтоне Центра анализа европейской политики. По их мнению, содействие белорусской оппозиции соответствует не только западным демократическим ценностям, но и соображениям безопасности на континенте.

Центр анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis — CEPA) — неправительственная организация, давно и пристально изучающая процессы в Европе, в том числе и на постсоветском пространстве. В недавнем докладе CEPA, посвящённом ситуации в Белоруссии, аналитики рассматривают риски для самой республики и стран Запада. Как подчёркивают авторы, напряжённость в Белоруссии чревата прежде всего военной опасностью для Европы.

80-километровый Сувалкский коридор уязвим для атак со стороны Белоруссии и российского эксклава Калининграда. В случае закрытия он отрезал бы страны Балтии от ЕС и НАТО, — отмечается в докладе.

Несмотря на то, что Сувалкский коридор, проходя по польско-литовской границе, в военном смысле «коридором» является весьма условно, это объект давних опасений в Североатлантическом альянсе. Страны-члены НАТО неоднократно проводили совместные пограничные учения в этом районе, отрабатывая возможный ответ на вероятную, по их мнению, агрессию со стороны Минска и Москвы.

Robert Michael/Global Look Press

Однако военные последствия белорусской нестабильности — не самая большая опасность, считают аналитики. Гораздо большую угрозу противостояние Лукашенко и протестующих представляет для самой республики. Белоруссия, уверены в CEPA, переживает затяжной политический кризис, который в краткосрочной перспективе не будет разрешён. Хотя «неэффективная и разобщённая оппозиция прошлых лет» уступила место новой группе лидеров протеста, проблема последних в том, что они, не обладая политическим опытом, пока не могут оказать реального воздействия на власть.

Белоруссия переживает продемократическую «бархатную революцию», подобную той, которая прокатилась по Центральной Европе в конце 1980-х годов. Это не «цветная» революция, как в Грузии или на Украине, поскольку для неё не характерны прозападные или антикремлёвские настроения, — подчёркивают эксперты.

При этом они признают, что у ЕС и США мало прямых рычагов воздействия на Минск, а взаимодействие Запада с оппозицией может быть использовано Россией как предлог для подрыва суверенитета РБ. Тем не менее это не означает, что Запад должен бездействовать, уверены аналитики, поскольку, хотя Лукашенко и «enfant terrible» для Кремля, он в то же время является самым пророссийским политиком республики. Значит, Москва заинтересована в том, чтобы он оставался у власти и больше зависел от российской поддержки.

По мнению авторов доклада, у России есть несколько путей для удержания соседней страны в своей орбите. Во-первых, Кремль активно продвигает конституционную реформу в Белоруссии, подразумевающую передачу части полномочий от президента. В случае реализации этого проекта Москве потенциально было бы легче влиять на разрозненные центры принятия решений, чем на непредсказуемого Лукашенко. Однако, с учётом характера белорусского лидера, едва ли он действительно пойдёт на реформу, которую анонсирует уже несколько лет, не предоставляя конкретных её положений.

Второй вариант для Кремля, считают в CEPA, — это политическое и экономическое ослабление Лукашенко, и он выглядит наиболее перспективным. В-третьих, аналитики не исключают прямого военного вмешательства, но сводят его вероятность к минимуму.

С учётом этого наиболее реальным сценарием для Белоруссии остаётся долгосрочная эрозия режима при нарастающей активности и консолидации гражданского общества. В таких условиях Запад должен готовиться к длительному периоду напряжённости на своём восточном фланге, поддерживая оппозицию как на декларативном, санкционном уровнях, так и на финансовом, одновременно лишая какой-либо материальной помощи официальные власти и оказывая давление на Москву, заключают в CEPA.