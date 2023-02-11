Запад пригласили на переговоры между Россией и Украиной Обозреватель The Times Пэррис: Запад должен участвовать в будущих переговорах РФ и Украины

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Власти на Украине должны понимать, что роль Запада не может заключаться лишь в поставках бесплатного вооружения, написал публицист Мэттью Пэррис в колонке, опубликованной на сайте газеты The Times. Он подчеркнул, что Запад также должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире.

Если Соединенные Штаты и их союзники в Западной Европе хотят взять на себя ответственность за поддержание послевоенного мира на Украине, как мы поддерживали их военные усилия, мы должны иметь право голоса в определении масштабов военных амбиций этой страны и условий любого окончательного урегулировании, — считает Пэррис.

Пэррис подчеркнул, что не только президенту Украины Владимиру Зеленскому позволено «заказывать музыку». По его словам, день переговоров между Киевом и Москвой рано или поздно настанет, и тогда Запад должен стать третьей стороной, влияющей на развитие событий.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что Москва готова к переговорам с Киевом, но без предварительных условий. По его словам, беседа должна состояться на основе существующей реальности и с учетом целей РФ, уже озвученных публично.