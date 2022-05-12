Замкомандира полка «Азов» назвал число раненых бойцов в Мариуполе АВС: замкомандира «Азова» сообщил, что в Мариуполе тяжело ранены 600 его бойцов

Металлургический комбинат «Азовсталь» / Фото Сергей Батурин/РИА новости

Заместитель командира полка «Азов» Нацгвардии Украины Святослав Паламар заявил испанской газете ABC, что в катакомбах завода «Азовсталь» в Мариуполе тяжело ранены 600 его бойцов и эта цифра продолжает расти. Он добавил, что Киев не принял необходимые меры для снабжения бойцов и теперь «должен сделать невозможное» для их спасения.

Приказа на выход у нас не было, был только приказ <...> продолжать оборону, и мы продолжаем оборону. Это чрезвычайно сложная и тяжёлая ситуация <...> Мы полагаемся исключительно на вариант эвакуации под международные гарантии третьих лиц, — заявил Паламар.

Паламар добавил, что у его подразделения на территории завода нет антибиотиков и других медицинских принадлежностей для оказания помощи раненным, в том числе материалов для ампутаций. Число летальных случаев растёт, отметил Паламар.

Ранее бойцы «Азова» искали поддержки у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и папы римского. Предпоследнее обращение они адресовали всему «мировому сообществу» и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Жёны бойцов батальона «Азов», заблокированных в Мариуполе на территории завода «Азовсталь», также просили главу Украины вывезти их мужей наряду с гражданскими при помощи ООН. Женщины выразили надежду, что мужчин включат в список для эвакуации.