«Займитесь самоанализом»: в посольстве РФ ответили США по ЯО в Белоруссии Посольство РФ: Москва и Минск вправе обеспечивать свою безопасность в свете действий США

Фото: Yang Chenglin / Xinhua / Global Look Press

Посольство РФ в Вашингтоне заявило в Telegram-канале, что Москва и Минск в условиях гибридной войны, развязанной против них США, вправе обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере. Так дипломаты отреагировали на слова американского лидера Джо Байдена, который «негативно отнесся» к действиям двух стран. В российской дипмиссии предложили Белому дому «заняться самоанализом».

Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии», — сказано в публикации.

В российском представительстве подчеркнули, что размещение ядерного орудия РФ в Белоруссии полностью соответствуют международно-правовым обязательствам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, действительно ли начался процесс перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию Белоруссии. При этом он отметил, что республика находится во враждебном окружении.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия. По его словам, оружие было вывезено из страны под гарантии отсутствия санкций, но сейчас «все растоптано, все нарушено». Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».