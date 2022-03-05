Захарова: Запад шокирован спецоперацией РФ из-за умалчивания темы Донбасса

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Президент Сербии Александр Вучич оправдался за поддержку резолюции ООН против России. Речь идёт об осуждении Запада действий Москвы из-за специальной операции на Украине. Сербский лидер объяснил свою позицию по данному вопросу заботой о благополучии Сербии и внешним давлением, сообщает РИА Новости.

В таких ситуациях, когда бушует конфликт, когда различны интересы, вы должны показать очень много решительности, ответственности и заботиться о людях, — заявил Вучич. Он привёл в пример футбольный матч между...