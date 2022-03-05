Захарова: Запад шокирован спецоперацией РФ из-за умалчивания темы Донбасса
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:17, 06 марта 2022
Мария Захарова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад шокирован специальной операцией России на Украине из-за того, что события на Донбассе не освещались. Она уточнила, что люди просто не знали, что происходило на востоке Украины из-за молчания западных СМИ. Всё это время, по словам дипломата, людям рассказывали о несчастном киевском режиме, сообщает ТАСС.
Практически для всех в мире это стало действительно шоком. Они не знают предыстории, они не понимают, зачем надо заканчивать то, чего они не видели. Отсюда реакция, — пояснила Захарова.
Она отметила, что коллективный Запад нацелен на изоляцию России. Представитель МИД России добавила, что Запад долгое время «копил русофобию».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. Украинский министр попросил у Запада срочно усилить обороноспособность Украины. В частности, Кулеба отметил, что страна нуждается в защите неба от авиации РФ. По словам Кулебы, стороны провели «продуктивные» переговоры о будущих шагах. Блинкен пообещал Украине «дальнейшие болезненные санкции против России», а также поставить дополнительное оружие.