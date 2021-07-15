Захарова вспомнила Жванецкого при описании ситуации в Афганистане

Намерение США вывезти из Афганистана местных граждан, которые помогали американцам, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram фразой писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Всё вот так — хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так, — отметила дипломат.

В Белом доме ранее заявили, что эвакуация таких афганцев начнётся в последнюю неделю июля. Их вывезут из страны раньше, чем военные США покинут Афганистан.

Ранее стало известно, что обострение военной ситуации в Афганистане стало темой специального министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе, куда отправился глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва предсказывает Исламской Республике ещё два месяца боевых действий, после чего в стране, по российским оценкам, должен установиться новый военно-политический баланс.