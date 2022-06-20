Захарова: в проблеме с зерном виноваты западные «провокаторы и разорители»

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Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила западные страны в том, что они выступают в качестве «провокаторов и разорителей» из-за мировых цен на зерно. Дипломат отметила, что обвинения в адрес России в продовольственном кризисе не являются состоятельными. В качестве аргумента она привела статистику ООН по производству зерновых в мире, согласно которой по итогам 2021/2022 сельскохозяйственного года будет наблюдаться рекордный объем запасов.

Представители Запада на всех площадках, включая ооновскую, обвиняют нас в том, что из-за действий России объём злаковых культур в рыночном обороте сократился. На деле же получается совсем наоборот — количество зерна на рынке больше, чем было в прошлые годы, объёмы торговли также растут, — написала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что на Западе намеренно не учитывают множество факторов повышения цен на зерновые, включая систематические ошибки Запада при проработке агрополитики, глобальную инфляцию, непродуманный переход на «зеленую» энергию и санкции против России.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее предложил экспортировать украинское зерно через территорию его республики. Он отметил, что на границе страны можно развернуть два транспортных узла во избежание заторов и ускорения транзита в другие страны. При этом глава венгерского МИД не указал, какой объем зерна может быть экспортирован через Венгрию, однако подчеркнул, что государство предлагает быстрый путь до портов Юго-Восточной Европы.