Захарова упрекнула Нидерланды в выгораживании Украины по делу Boeing MH17

Рекомендации завершить работу по дополнительному расследованию крушения Boeing MH17 свидетельствуют о намерении Гааги «перевести стрелки» с Киева на Москву и о необъективности самого расследования. Это ведёт к дальнейшей политизации всей ситуации, заявила в своём комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова, упрекнув Нидерланды в выгораживании Украины. Её слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, решение завершить дополнительное расследование лишь подтверждает , что официальная Гаага озабочена лишь тем, как «перевести стрелки» с Киева на Москву и спасти украинские власти, нёсшие ответственность за воздушное пространство. Таким образом, рассчитывать на непредвзятость и объективность расследования по-прежнему не приходится.

И это при том, что украинские власти, если верить рассекреченным сведениям, попавшим в руки голландских журналистов, сами в открытую расписались в невозможности обеспечить безопасность своего воздушного пространства. Если это не доказательство ответственности Украины, то что это? — задала риторический вопрос официальный представитель МИД РФ.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Окончательное решение по этому делу планируется вынести до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малазийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.