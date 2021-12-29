Захарова раскрыла детали предложенного РФ соглашения по Интернету

Интернет должен оставаться открытым ресурсом, наделённым международным механизмом управления, способным обеспечивать уверенность, доверие и всеобщие равные возможности для всех пользователей, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на еженедельном брифинге на вопрос NEWS.ru. По её словам, РФ уже не первый год продвигает свои подходы в данной сфере. Дипломат отметила, что ни одно государство не может единолично устанавливать правила и стандарты функционирования глобальной Сети.

Мы считаем, что Интернет должен оставаться открытым, нефрагментированным глобальным ресурсом, наделённым справедливым, по-настоящему международным механизмом управления, способным обеспечивать уверенность, доверие и всеобщие равные возможности для всех пользователей, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что основные подходы России сводятся к интернационализации управления Интернетом, равноправному участию государств в этом процессе, а также к сохранению суверенного права стран регулировать национальный сегмент.

Ранее замглавы МИД Олег Сыромолотов заявил, что Москва предлагает международному сообществу заключить соглашение о регулировании управления Интернетом. По его словам, у государств останется возможность регулировать национальный сегмент Сети. Соглашение станет эффективным только в том случае, если его примут все государства, отметил Сыромолотов.