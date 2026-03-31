31 марта 2026 в 00:32

Захарова прокомментировала стратегию ЕС ограничить поездки и перелеты

Захарова: стратегия ЕС меньше ездить и летать поражает своей прогрессивностью

Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стратегию Евросоюза по экономии топлива. В Telegram-канале она иронично подчеркнула, что инициативы ЕС поражают своей необычной прогрессивностью.

Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда, — сказала Захарова.

По словам дипломата, слоган Еврокомиссии можно выразить как «Погружаем во тьму за ваши деньги».

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Именно руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиню следует «помянуть у бензоколонки», считает он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иранский посол заявил, что проблемы с Украиной связаны с Зеленским
Захарова прокомментировала стратегию ЕС ограничить поездки и перелеты
Четыре дрона сбили в небе над Ленобластью
Минцифры отказалось поддерживать наказание за использование VPN
Госдолг России увеличился на 21% и достиг 35,1 трлн рублей
В Минцифры прокомментировали меры по снижению использования VPN
В Белом доме назвали сроки заключения сделки с Ираном
Ремонт в ванной: лучшие материалы, стоимость. Ликбез от бизнесмена
Радиостанция Судного дня снова передала необычные сигналы
Три человека ранены в Дагестане после конфликта возле школы
Раскрыт доход семьи Зеленского за 2025 год
Студенты Киева требуют увольнения ректора после скандального видео
ПВО отработала по 58 дронам, летевшим на Россию
В Иране произошел крупный раскол из-за переговоров с США
Аэропорт Пулково временно не работает
До 50 000 рублей: на сколько и какие пенсии вырастут после 1 апреля 2026-го
Над Тегераном сбили истребитель США
SHOT сообщил о серии мощных взрывов над территорией Смоленска
Израиль ввел смертную казнь для террористов
Два человека заразились опасной болезнью в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

