Захарова прокомментировала стратегию ЕС ограничить поездки и перелеты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стратегию Евросоюза по экономии топлива. В Telegram-канале она иронично подчеркнула, что инициативы ЕС поражают своей необычной прогрессивностью.

Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда, — сказала Захарова.

По словам дипломата, слоган Еврокомиссии можно выразить как «Погружаем во тьму за ваши деньги».

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Именно руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиню следует «помянуть у бензоколонки», считает он.