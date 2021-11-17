Захарова призвала США проанализировать свои ошибки во внешней политике

Москва призвала Вашингтон вместе с партнёрами по НАТО проанализировать собственные ошибки, просчёты и преступные действия в американской внешней политике, которые повлияли на миграционный кризис. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, прокомментировала призыв Белого дома к РФ оказать влияние на президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.

Мы призываем Белый дом проанализировать собственные ошибки, просчёты и преступные действия в американской внешней политике, которые повлияли на миграционный кризис в Европе. Как можно не видеть истинных причин того, что сейчас происходит на этом направлении? — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что невозможно без такого анализа понимать нынешнюю и даже будущую ситуации. Ведь, по её словам, мигранты появились не только на польско-белорусской границе в последние месяцы, они появляются и в других частях Европейского союза.

Дипломат напомнила пресс-службе Белого дома о том, что длительное время «драматическая ситуация» разворачивается и на американо-мексиканской границе, где люди сталкиваются с отношением, не основанным на правах человека, которым привержены США. По её словам, политика на границе постоянно меняется. Кроме того, представитель МИД РФ призвала США повнимательнее следить за заявлениями, которые делаются со стороны Москвы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала российские власти повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами на границе. Она отметила, что это необходимо в интересах сохранения добрых отношений с сообществом. По словам фон дер Ляйен, российский лидер Владимир Путин имеет влияние на своего белорусского коллегу и ему следует этим воспользоваться.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

В ночь на 17 ноября небольшие группы мигрантов несколько раз пытались прорваться через белорусско-польскую границу. По мнению министра обороны Польши Мариуша Блащака, властям стоит быть готовыми к тому, что нестабильная ситуация с беженцами на границе может продлиться не один месяц.