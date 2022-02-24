Захарова предложила «отдохнуть» МИД Британии на фоне заявлений об Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявления британского внешнеполитического ведомства о том, что те намерены и дальше помогать Украине, несмотря на то, что она не является членом НАТО. В ответ на это российский дипломат предложил ведомству «отдохнуть», написала она в своём Telegram-канале.

Вы уже помогли. Отдыхайте, — написала Захарова.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес ранее заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке земного шара, если будет такая необходимость. Он сравнил признание ДНР и ЛНР Владимиром Путиным с конфронтацией с Западом, на которую пошёл император Николай I в 1853 году в войне за Крым.

После этого глава правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон сообщил, что в ближайшее время власти Великобритании направят дополнительные единицы летального и нелетального оборонительного вооружения на Украину. По словам политика, эти шаги будут предприняты из-за «всё более угрожающего поведения России».