Захарова ответила на ультиматум нового премьера Японии по Курилам

Ультимативные заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио не пойдёт на заключение мирного договора с Москвой без урегулирования территориального вопроса, только отдаляют перспективы его решения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция с брифинга ведётся в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнёры ещё более отдаляют перспективу его решения, — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что первоочередным шагом на этом направлении должно стать признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.

Ранее Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Для подписания соответствующего документа японские власти требуют решения вопроса принадлежности Курил. Также политик отметил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.