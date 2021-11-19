Захарова назвала НАТО «источником агрессии» в новейшей истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о России. В своём Telegram-канале она напомнила, что в новейшей истории источником агрессии, унёсшей миллионы жизней, становились именно страны НАТО. Так дипломат ответила на высказывание генсека, который ранее обвинил Россию в наращивании своей военной мощи и концентрации сил на границе с Украиной.

Хотела бы напомнить Генсеку НАТО, что в новейшей истории источником агрессии, унёсшей миллионы жизней, становились именно страны НАТО. Милитаризм и имперские замашки натовцев привели к появлению десятков вооружённых конфликтов, разрушению государств, бедствию гражданских лиц, миллионам беженцев, — написала Захарова.

По её словам, в действиях стран Альянса отсутствует «прозрачность», так как иногда они не осведомлены о «тактических или стратегических планах друг друга». Она напомнила, что создание тройственного союза AUKUS стали сюрпризом как для НАТО, так и для её членов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и НАТО носят удручающий характер. По его словам, Североатлантический альянс сломал механизм диалога и проявляет подчёркнуто конфронтационный настрой в отношении Москвы.

Вместе с тем российский лидер отметил, что НАТО уже подаёт сигналы о желании сотрудничать, хотя ещё недавно Альянс на «голом месте», без объяснения причин выслал дипломатов РФ.