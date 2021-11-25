Захарова: необходим запуск экспертного диалога Москва — Баку — Ереван

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула важность проведения экспертного диалога Россия — Азербайджан — Армения. Она заявила об этом на фоне прошедшей накануне в Баку встречи российских и азербайджанских экспертов, в рамках которой обсуждалось как двустороннее сотрудничество, так и ситуация внутри региона в целом.

Дипломат отметила, что такие встречи подкрепляют политические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Мы считаем важным вести дело к запуску трёхстороннего экспертного диалога Россия — Азербайджан — Армения. На наш взгляд, такие встречи, которые проходят на экспертном уровне, на деле гармонично дополняют интенсивные политико-дипломатические контакты и заполняют те политические усилия конкретной жизненной повесткой. Это чрезвычайно важный процесс, — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вооружённый конфликт в Карабахе был остановлен благодаря активным посредническим усилиям Москвы. По его словам, ситуация в регионе окончательно ещё не успокоилась, поэтому для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента. Он выступает в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня и безопасности мирного населения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.