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Захарова назвала причину миграционных проблем на Западе

14:35, 09 июля 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ/vk.com
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Обвинения стран Запада в отношении Белоруссии в миграционном кризисе являются смешными и нелепыми, поскольку колоссальные миграционные проблемы для всего мира были созданы самими европейскими странами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что Запад организовывал коалиции и «осуществлял крестовые походы» в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Захарова напомнила, что в Белоруссии борются с нелегальной миграцией и торговлей людьми. Власти страны пресекли потоки мигрантов, которые стремились попасть в европейские страны из неблагополучных регионов.

Об этом забыли все сегодня — и в Брюсселе, и в целом на Западе, — сообщила Захарова.

Ранее сообщалось, что власти Литвы решили построить ограждение на границе с Белоруссией, чтобы защититься от нелегальных мигрантов. Граница будет укреплена двухрядным забором, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость этого сооружения оценивается в €15 млн. Примечательно, что стену нельзя будет построить на всём протяжении границы из-за особенностей рельефа местности и обилия водоёмов.

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