МИД назвал беспрецедентным шагом приглашение для консультации посла в США

Приглашение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций стало беспрецедентным шагом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Антонова пригласили в Москву для консультации по вопросу дальнейшего направления отношений двух стран, сообщалось ранее. При этом подчёркивалось, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. Захарова завила, что не припомнит такого.
В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню, — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Таким образом она ответила на вопрос, можно ли назвать приглашение посла для консультаций беспрецедентным шагом.
Консультации приурочены к символическому рубежу в 100 дней нахождения у власти новой администрации во главе с президентом Джо Байденом. Захарова отметила, что «это подходящий повод постараться оценить, что у команды Байдена получается, а что не очень».
Байден заявил, что Россия «ответит» за вмешательство в выборный процесс в США. Кроме того, он назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и пообещал новые санкции.
Как писал NEWS.ru, «злонамеренные действия» российской стороны не останутся без реакции со стороны Белого дома. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.