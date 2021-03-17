МИД назвал беспрецедентным шагом приглашение для консультации посла в США

https://static.news.ru/photo/a02f7ba4-8755-11eb-864e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приглашение посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций стало беспрецедентным шагом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Антонова пригласили в Москву для консультации по вопросу дальнейшего направления отношений двух стран, сообщалось ранее. При этом подчёркивалось, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. Захарова завила, что не припомнит такого.

В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню, — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом она ответила на вопрос, можно ли назвать приглашение посла для консультаций беспрецедентным шагом.

Консультации приурочены к символическому рубежу в 100 дней нахождения у власти новой администрации во главе с президентом Джо Байденом. Захарова отметила, что «это подходящий повод постараться оценить, что у команды Байдена получается, а что не очень».

Байден заявил, что Россия «ответит» за вмешательство в выборный процесс в США. Кроме того, он назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и пообещал новые санкции.

Как писал NEWS.ru, «злонамеренные действия» российской стороны не останутся без реакции со стороны Белого дома. Об этом в ходе брифинга заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.