Захарова: на Украине вместе с «азовцами» сражаются наёмники из Израиля

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Украине вместе с бойцами «Азова» ведут боевые действия наёмники из Израиля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости. Она подчеркнула, что власти Израиля не могут об этом не знать.

По словам Захаровой, у российской стороны есть доказательства присутствия израильских наёмников, сражающихся вместе с украинскими неонацистами.

Всё-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова» находятся и израильские наёмники <...>. Я видела видео, фактуру, материалы, — сказала она.

Ранее, после того как генпрокуратура ДНР выдвинула обвинения двум задержанным наёмникам из Британии — Эйдену Эйсли и Шону Питеру, генпрокурор ДНР Андрей Спивак заявил, что британским бойцам может грозить высшая мера наказания. Оба дали признательные показания, но Эйсли не согласился с обвинением, что он причастен к расстрелам мирных жителей.

Газета Politico накануне сообщила, что в боевых действиях на территории Украины на стороне Киева принимают участие американские военные. В статье говорится, что на Украине действует группа Task Force Yankee, во главе с американцем Харрисоном Йозефовицем — он работал полицейским в Чикаго, а также проходил службу в армии США.