Иностранным наёмникам ВСУ может грозить смертная казнь в Донбассе

Вооружённые силы Украины / Фото Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генпрокуратура ДНР выдвинула обвинения двум задержанным наёмникам из Британии — Эйдену Эйсли и Шону Питеру. Оба дали признательные показания, но Эйсли не согласился с обвинением в том, что он причастен к расстрелам мирных жителей. Как отметил генпрокурор ДНР Андрей Спивак, наёмникам может грозить высшая мера наказания.

С начала проведения спецоперации задержаны ряд военнослужащих Украины, среди которых шесть граждан иностранных государств. Им инкриминируется совершение ряда преступлений против мирных граждан ДНР, максимальная мера наказания за совершения этих преступлений — смертная казнь, — сообщил Спивак.

Ранее появилась информация, что на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе может быть некий «генерал из числа наёмников», который якобы лично находился на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что украинские военные не давали мирным жителям выходить с территории завода.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около семи тысяч иностранных бойцов из разных стран отправились на Украину с момента начала военной спецоперации. Она уточнила, что наёмники едут из 63 стран.