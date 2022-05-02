Генпрокуратура ДНР выдвинула обвинения двум задержанным наёмникам из Британии — Эйдену Эйсли и Шону Питеру. Оба дали признательные показания, но Эйсли не согласился с обвинением в том, что он причастен к расстрелам мирных жителей. Как отметил генпрокурор ДНР Андрей Спивак, наёмникам может грозить высшая мера наказания.

С начала проведения спецоперации задержаны ряд военнослужащих Украины, среди которых шесть граждан иностранных государств. Им инкриминируется совершение ряда преступлений против мирных граждан ДНР, максимальная мера наказания за совершения этих преступлений смертная казнь,сообщил Спивак.

Ранее появилась информация, что на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе может быть некий «генерал из числа наёмников», который якобы лично находился на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что украинские военные не давали мирным жителям выходить с территории завода.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около семи тысяч иностранных бойцов из разных стран отправились на Украину с момента начала военной спецоперации. Она уточнила, что наёмники едут из 63 стран.