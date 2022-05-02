Politico: американцы участвуют в боевых действиях на Украине Politico: прошедшие военную подготовку американцы участвуют в боях на Украине

Фото The U.S. Army/flickr.com

Американцы, которые прошли боевую подготовку, наряду с тысячами других иностранцев участвуют в боевых действиях на территории Украины на стороне Киева, пишет Politico. В статье, в частности, говорится, что на Украине действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет американец Харрисон Йозефовиц — он работал полицейским в Чикаго, а также проходил службу в Армии США.

По словам Йозефовица, в группу Task Force Yankee входит как минимум 190 добровольцев. Они распределили почти 15 тысяч аптечек первой помощи, помогли переехать 80 семьям и доставили продовольствие и медикаменты в южные и восточные регионы Украины.

Издание отмечает, что на территории Украины есть и другие американцы, многие из которых прошли военную подготовку. Сейчас они наряду с украинцами и добровольцами из других стран принимают участие в боевых действиях, хотя официальные американские войска никак не задействованы в спецоперации, кроме отправки военной техники, гуманитарной и финансовой помощи.

Йозефовиц утверждает, что на Украине находятся тысячи американских и других добровольцев. В статье также говорится, что посольство Украины в Вашингтоне «столкнулось с необходимостью обрабатывать запросы от тысяч американцев, которые хотят помочь в боевых действиях».

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около семи тысяч иностранных бойцов из разных стран отправились на Украину с момента начала военной спецоперации. Она уточнила, что наёмники едут из 63 стран.

Как рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, иностранные бойцы нужны ВСУ, чтобы использовать сложное западное вооружение. Для владения, к примеру, зенитно-ракетным комплексом Javelin требуется серьёзная подготовка, сообщил он.