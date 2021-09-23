«Загоним в угол»: Эрдоган призвал надавить на постоянных членов СБ ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии дорожной карты, которая поможет «загнать в угол» постоянных членов Совбеза ООН. Такой шаг необходим, чтобы расширить права других членов данной международной организации, отметил он в Нью-Йорке, сообщает газета Hurriyet.

Пять постоянных членов СБ ООН — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция — обладают правом вето. Оно предполагает, что любой из них может в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа ООН. Не имеют такого права 10 непостоянных членов Совбеза.

Я постоянно в ООН говорю об этом радикальном шаге. Если 189 стран, кроме пяти, решительно сделают шаг, то мы тогда этих постоянных членов загоним в угол. Есть дорожная карта для этого. Её смысл в том, чтобы в письменном виде настаивать на созыве чрезвычайного заседания Генассамблеи ООН, и, таким образом, мы можем получить шанс сделать некоторые шаги, — подчеркнул Эрдоган.

Он считает, что пять постоянных членов ООН и 10 непостоянных «собираются и управляют миром, как хотят».

И эти 10 временных членов жалуются. Потому что им говорят: «Подними руку, опусти руку» — так, как они [постоянные члены СБ ООН] хотят. Временные члены знают, что они выступают в качестве декорации. Поэтому нам нужно сделать такой шаг, чтобы надавить на постоянных членов, — пояснил турецкий президент.

Эрдоган добавил, что Анкара в этом вопросе постоянно «давила и давит, и призывает к этому всё мировое сообщество».

И временным членам СБ ООН мы говорим: вы тоже поднажмите. И Африке это говорим. Пусть у нас у всех будет шанс стать постоянными членами СБ ООН, и любая африканская страна, которую никто в расчёт не принимает, должна иметь такую возможность, — считает Эрдоган.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган дошёл до наглости, осуждая Россию в заявлениях по Крыму, но при этом требуя признать законной оккупацию Кипра. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас. Эксперт уточнил, что такая политика турецкого лидера связана с желанием получить расположение президента США Джо Байдена. Именно поэтому страна поддерживает политику холодной войны в отношении России.