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За Русь ответишь: в Киеве «работают» над переименованием Украины
Мир

За Русь ответишь: в Киеве «работают» над переименованием Украины

Многим украинцам не по душе название их страны. Им больше нравится «Россия», и они предлагают забрать его в качестве военного трофея
13:15, 01 сентября 2021
Фото: Vyacheslav Madiyevskyiukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украине следует сменить самоназвание таким образом, чтобы оно даже на уровне психолингвистики не давало украинцам ассоциаций, что их народ является «младшим братом» русского. Такое предложение озвучил в среду советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович.

Чиновник предложил провести топонимическую реформу, чтобы «отобрать» у россиян ощущение исторического превосходства. По задумке Арестовича, в новом названии страны следовало бы так или иначе использовать топоним «Русь», что перекликалось бы с названием Киевской Руси, из которой впоследствии образовались Малая Русь (Украина), Белая Русь (Белоруссия) и Великая Русь (Россия).

За Русь ответишь: в Киеве «работают» над переименованием Украиныpixabay.com

Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов, — заявил Арестович.

Впрочем, Арестович совершенно не оригинален в своих поисках «исторический правды». Ещё при президентстве Петра Порошенко тогдашний председатель Новоград-Волынского горсовета Владимир Загривый предлагал для государства новое название — неуклюжее гибридное «Украина-Русь». Порошенко однажды всё-таки воспользовался этой идеей. В его указе «О чествовании памяти князя Киевского Владимира Великого» упоминалось, что великий князь «создал средневековое государство Русь-Украину».

Глобус Украины

Для украинских националистов название их страны всегда звучало диссонансом с самоощущением Украины как независимой державы, поскольку и в русском, и в украинском языках это слово без вариантов подразумевает нахождение на окраине чего-то, что, в свою очередь, является центром. Поэтому сторонники объявления именно Украины историческим ядром трёх восточнославянских народов время от времени предлагают те или иные лингвистические реформы или как-то ещё пытаются «переписать историю».

За Русь ответишь: в Киеве «работают» над переименованием УкраиныPavlo Gonchar/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Часть из них, к которым, очевидно, относится Арестович, предлагает отнять у России право на такие название. В Киеве не раз напоминали, что в период правления Владимира Красное Солнышко те территории, что позднее стали Московией, а затем и Россией, носили название Залесской Украины — то есть в Х веке понятия центра и окраины были прямо противоположными нынешним. 

Другая часть националистов вообще исключает слова «Русь» или «Россия» из своего лексикона. Например, в лондонском Holland Park ещё в 1990-е годы был установлен памятник тому самому князю Владимиру, на постаменте которого написано «Основатель Украины» (хотя ни при его княжении, ни в последующие 400 лет такого топонима ни в каких источниках обнаружить невозможно).

Вопреки всякой исторической правде на щите князя красуется трезубец, который возник как символ украинской государственности лишь около ста лет назад, в период недолговечной Украинской Народной республики, а до того считался скандинавским руническим знаком (то есть опять же «импортированным» на Украину логотипом).

За Русь ответишь: в Киеве «работают» над переименованием УкраиныВладимир Синдеев/ТАСС

Самое радикальное крыло националистов вообще требует запретить упоминание слова «Россия» для обозначения нынешней Российской Федерации. По мнению радикалов, только государство со столицей в Киеве имеет право носить название «Россия». При всей анекдотичности этого предложения в Верховной раде в 2015 году рассматривался законопроект, предусматривавший далеко не шуточные 12 лет тюрьмы за употребление названия «государства-агрессора».

Меняю имя на членство в ЕС

Топонимические споры — это почти всегда политика, опрокинутая в географию, напомнил NEWS.ru цитату академика Дмитрия Лихачёва работавший с ним эксперт по топонимике Михаил Горбаневский.

Любые переименования географических объектов — это во все времена и у всех народов является стремлением расправиться с политическими противниками, и в пылу такой борьбы мало кто заботится о логике или исторической правде. Украина в этом смысле ни в коей степени не представляет научного интереса.

Михаил Горбаневский

председатель Гильдии экспертов по топонимике и лексикологии

Он напоминает, что «топонимические войны» — явление, которое не уникально для различных подходов Москвы и Киева к толкованию древней истории. Например, в начале 1990-х годов начался дипломатический конфликт между Грецией и страной со столицей в городе Скопье из-за самоназвания последней.

Эта бывшая югославская провинция с конца Первой мировой войны (то есть с момента возникновения Королевства Югославия) носила название Македония, и право на это имя ни у кого не вызывало вопросов. Они почему-то возникли только после распада Союзной Югославии, когда в Афинах вдруг сочли, что обретшие независимость северные соседи тем самым заявляют права на греческую провинцию с тем же самым названием.

Топонимическая война между Афинами и Скопье продлилась почти 30 лет, в течение которых «бывшая югославская республика Македония» (Поранешна Југословенска Република Македонија) во всех официальных международных документах обозначалась именно этим труднопроизносимым и откровенно «временным» названием. Причём США быстро признали эту страну под её самоназванием, а Евросоюз из-за позиции своего члена Греции упорно именовал ее БЮРМ.

Македония — это историческая область, поделённая между Югославией, Грецией и Болгарией, и между всеми тремя странами никогда не прекращался конфликт, к счастью, только научный, из-за того, кто из них имеет «большее» право на обладание этим названием, рассказывает Горбаневский.

Только в 2019 году греки и македонцы наконец пришли к совершенно очевидному (для всех, кроме них самих) компромиссу: БЮРМ стала называться политически нейтральным именем Северная Македония. Евросоюзу удалось убедить северных македонцев, что вступить в ЕС те смогут только под таким именем. Пряник и здесь оказался эффективнее кнута.

Назови хоть горшком

Похожая история имела место в Грузии, где некоторые политики видели нарушение суверенитета в том, что один из штатов США является полным тёзкой страны, которая по-грузински называется Сакартвело. Но с точки зрения международного права власти любой страны не обязаны никому ничего доказывать, если решат переименовать хоть собственную страну, хоть любую чужую, подчёркивает Горбаневский.

За Русь ответишь: в Киеве «работают» над переименованием Украиныpixabay.com

После распада СССР переименования приобрели характер эпидемии. Молдавия стала Молдовой, Таллин Таллинном, Сухуми Сухумом и т. д. В конце концов, латыши называют Россию Кривией, а финны — Венейей.  Так почему кто-то может запретить украинцам называть эту же страну как-то ещё? говорит эксперт.

Похожая «история с топонимикой», но с точностью до наоборот, произошла между двумя соседними африканскими государствами — Конго со столицей в Браззавиле и Конго со столицей в Киншасе.

После обретения обеими бывшими колониями в 1960-х годах независимости французское Конго сохранило название по имени великой реки; бельгийская же часть после десятилетнего раздумья, при правлении Мобуту Сесе Секо решила избавиться от «колониального наследия» и в 1971 году взяла себе название Заир, а столицу, бывший Леопольдвиль, переименовали в Киншасу.  

В 1997 году победившие в многолетней гражданской войне повстанцы, тоже желавшие избавиться от доставшегося им наследия, переименовали страну обратно в Конго (с приставкой «Демократическая Республика» — к такому добавлению ни у кого не могло возникнуть неприязни, даже у вышедших из джунглей головорезов).

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