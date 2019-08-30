https://static.news.ru/photo/c12cba62-cb39-11e9-a64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Война История Политика/vk.com

Пограничная служба Южной Осетии 30 августа начала гуманитарную операцию недалеко от приграничного села Уиста (Цнелис), у которого обострилась ситуация после выставления Грузией полицейского блокпоста.

В связи с провокационными действиями грузинской стороны на участке югоосетино-грузинской границы по решению Верховного главнокомандующего республики Анатолия Бибилова силы и подразделения пограничной службы приступили к осуществлению гуманитарной операции в окрестностях осетинского села Уиста (Цнелис), — говорится в сообщении комитета государственной безопасности Южной Осетии в Facebook.

Уточняется, что гуманитарная операция носит исключительно мирный характер и направлена на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности местных жителей, а также стабилизацию военно-политической обстановки в регионе.

Как писал News.ru, МИД Южной Осетии обвинил Грузию в строительстве укреплений в приграничных районах. Власти территориального образования, которое в Тбилиси считают своей автономией, напомнили, что аналогичная ситуация имела место в августе 2008 года в преддверии «пятидневной войны».

Позднее представители двух стран и России собрались на встрече, где обсудили строительство грузинского блокпоста. Стороны приняли решение о деэскалации конфликта.