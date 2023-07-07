Юрист оценил шансы Twitter на победу в суде против Threads Юрист Топорнин: у Маска высокие шансы на победу в деле против Threads

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

У владельца Twitter Илона Маска высокие шансы на победу в деле против новой соцсети Threads, так как в США кража интеллектуальной собственности считается очень серьезным преступлением, заявил NEWS.ru доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин. Он объяснил, что базовые принципы у всех социальных сетей могут быть схожи, но реализация должна быть разной. Причем различаться, по его словам, должен не только дизайн, но и исходные коды, движки и системы хранения информации.

Если будет доказано, что Threads в какой-то степени является технологическим клоном Twitter, то это будет считаться воровством. В таком случае суд действительно может признать Маска потерпевшим и наказать создателя новой соцсети Марка Цукерберга, — сказал Топорнин.

Юрист также отметил, что санкции против основателей Threads могут быть самыми разными, начиная с многомиллионных штрафов и заканчивая полным запретом на использование нового приложения.

Ранее Маск подтвердил, что намерен подать иск против корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) из-за создания приложения Threads, которое позиционируется как основной конкурент Twitter. Отвечая на твит одного из пользователей своей соцсети, Маск подчеркнул, что ничего не имеет против конкуренции, однако в данном случае речь идет о жульничестве. Кроме этого, он отметил, что приложение Threads работает через систему с закрытым исходным кодом, в результате чего манипуляции с информацией, которую видят пользователи, практически невозможно обнаружить.

Пользователи новой соцсети Threads назвали приложение убийцей Twitter. Приложение, которое по функциям похоже на Twitter, за 20 часов скачали 30 млн человек, среди которых мировые звезды, такие как Дженнифер Лопес и Арнольд Шварценеггер. Кроме того, обсуждение Threads заняло первое место в списке самых обсуждаемых тем в Twitter.