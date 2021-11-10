YouTube прекратит показывать количество дизлайков под видео

Видеосервис YouTube прекратит показывать количество отрицательных оценок под опубликованными видео. При этом сама кнопка «не нравится» сохранится, однако статистику смогут видеть только авторы опубликованного контента. Об этом сообщается на сайте компании.

Нововведение начнут внедрять с 10 ноября, такое решение принимается на основании проведённого компанией эксперимента. В компании надеются, что данное решение позволит защитить создателей видеороликов от нападок и снизит риск атак, когда зрители намеренно увеличивают число отрицательных отзывов в чьём-либо произведении.

Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, где у создателей есть возможность добиться успеха и выражать себя, не испытывая угрозы, — заявили в YouTube.

Ранее в СМИ был опубликован список самых популярных соцсетей, несущих опасность для подростков. В число опасных попали TikTok, Snapсhat, ASKfm, Tinder и Instagram. К примеру, последний может вызывать депрессию у женщин из-за того, что они начинают хуже относиться к своему телу на контрасте с идеальными чужими снимками.