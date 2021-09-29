YouTube будет блокировать видео с критикой одобренных властями вакцин

Новая политика видеохостинга предполагает удаление видеороликов, авторы которых заявляют о неэффективности и опасности всех одобренных властями вакцин. Это будет касаться препаратов от любых заболеваний, а не только против актуального сейчас коронавируса, сообщает ТАСС.

Видеохостинг YouTube намерен блокировать видеоролики, в которых подвергают сомнению эффективность вакцин или рассказывают об их опасности для здоровья. Как сообщает The Washington Post, ранее подобное правило действовало в отношении прививок от коронавируса.

Уже и обозначены первые цели, против которых собираются применить санкции. Это известные в США противники вакцинации Джозеф Меркола и Роберт Кеннеди — младший. Их обвиняют в распространении негативного отношения к вакцинам, что привело к замедлению темпов вакцинации в стране. Ранее президент США Джо Байден заявил, что сомнения среди населения по поводу необходимости прививаться сеют соцсети и власти должны прилагать усилия для решения этой проблемы.

Распространением фейков о коронавирусе YouTube объяснил и блокировку российского государственного телеканал RT Deutsch, рассчитанного на немецкоязычную аудиторию.

Ранее YouTube запретил своим пользователям распространять контент, ставящий под сомнение исход выборов. Такое требование теперь содержится в новом своде правил видеохостинга. Под запрет попадают материалы, в которых, к примеру, утверждается, что на результаты голосования повлияли технические сбои, фальсификации и другое. Пока это правило действует в отношении всех прошедших президентских выборы в США и парламентских выборов 2021 года в Германии.