Японский политик раскрыл детали своей миссии в Крыму Общественный деятель Кимура заявил, что хочет рассказать в Японии правду о Крыме

Японский общественный деятель от патриотической организации «Иссуйкай» Мицухиро Кимура в посольстве России в Токио был награжден нагрудным знаком за свой вклад в развитие гуманитарных связей, передает РИА Новости. Он выразил желание снова посетить Крым, чтобы донести до японской публики правду об этом регионе.

Я являюсь членом общества дружбы Крыма, был наблюдателем в парламенте Крыма. <…> Люди во всех этих местах с большой симпатией относятся к Японии. Важно, чтобы в Японии знали доброту, теплоту и человеческую силу этих людей, — сказал Кимура.

Ранее стало известно, что Кимура хочет еще раз побывать в Крыму и Донбассе. Общественник назвал посещение регионов России важным событием.

До этого Россия жестко отреагировала на высказывания японского министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, назвавшего мыс Носаппу «краем Японии». В Кремле указали, что принадлежность Курильских островов не подлежит сомнению. По мнению китайских журналистов, японский чиновник фактически признал принадлежность Курильских островов России.