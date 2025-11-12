Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 19:47

Общественник из Японии захотел приехать в Крым и Донбасс

Лидер движения «Иссуйкай» Кимура заявил о желании посетить Донбасс и Крым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лидер японской общественно-политической организации «Иссуйкай» Мицухиро Кимура сообщил ТАСС, что хочет еще раз побывать в Крыму и Донбассе. Удостоенный нагрудного знака МИД РФ «За взаимодействие» общественник отметил, что считает важным посещение регионов России.

Если представится такая возможность, я бы хотел съездить. Есть люди, которые хотят поехать. Я считаю важным, чтобы представители японской общественно-политической патриотической организации осмотрели состояние дел на месте и проявили солидарность, — подчеркнул он.

Отмечается, что организация «Иссуйкай» поддерживает независимую от США политику Японии и выступает за укрепление отношений с Россией. Кимура при этом посещал Крым более 10 раз.

Ранее Россия жестко отреагировала на высказывания японского министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, назвавшего мыс Носаппу «краем Японии». В Кремле указали, что принадлежность Курильских островов не подлежит сомнению. По мнению китайских журналистов, японский чиновник фактически признал принадлежность Курильских островов России.

