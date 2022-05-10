Япония ввела санкции против Мишустина и руководства ЛНР и ДНР Япония ввела санкции против Мишустина, руководства ЛНР и ДНР и других физлиц

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Япония обнародовала расширенные санкционные списки, введённые в связи с ситуацией на Украине. Ранее о них сообщал премьер-министр страны Фумио Кисида. Списки опубликованы на сайте японского МИД. Туда вошли более 130 человек.

Среди тех, кто попал в списки, значатся премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главы ЛНР и ДНР, а также родственники Геннадия Тимченко. Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов означенных лиц на территории Японии, если таковые имеются.

Кроме того, Япония ввела дополнительные экспортные санкции, включив в список ограничений компании, связанные, по их мнению, с оборонным сектором России. В расширенный список добавились 70 компаний, в том числе «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия 8 мая продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.