Япония собралась провести денуклеаризацию КНДР Генсек правительства Японии: Токио с Вашингтоном будут добиваться денуклеаризации КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны в тесном сотрудничестве с США будет добиваться денуклеаризации КНДР, передает ТАСС. Он добавил, что в этом также окажут существенную поддержку Южная Корея и все международное сообщество. По его словам, ракетно-ядерная активность Пхеньяна представляет угрозу для всего мира и региона в частности.

В тесном японско-американском, японско-американско-южнокорейском сотрудничестве, а также в сотрудничестве с международным сообществом мы будем добиваться полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и денуклеаризации Северной Кореи, — сказал Мацуно.

Он при этом не стал уточнять, какие конкретные меры планирует принять страна в рамках этого процесса. Он также не стал комментировать намерение властей КНДР об увеличении производства ядерных материалов оружейного качества.

Ранее государственное радио «Голос Кореи» сообщило, что КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что КНДР в первую очередь может нанести удар подводными беспилотниками по американским островам Гуам (неинкорпорированная организованная территория) и Гавайи (одноименный штат США). Эксперт добавил, что Северная Корея дотянется до любой точки США.