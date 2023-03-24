Названы регионы США, по которым КНДР нанесет ядерный удар в первую очередь Военный обозреватель Суконкин: первоочередная цель для КНДР — американские Гуам и Гавайи

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ким Чен Ын

КНДР в первую очередь может нанести удар испытанными недавно подводными беспилотниками по американским островам Гуам (неинкорпорированная организованная территория) и Гавайи (одноименный штат США), рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт добавил, что Северная Корея дотянется до любой точки США. Он считает, что мощность ядерного заряда, предположительно устанавливаемого на дрон, ограничивается только доступными Пхеньяном технологиями.

Цели КНДР в первую очередь — это островные базы на островах Гуам и Гавайи; дотянутся и до Западного побережья США, где очень много военных объектов, можно долго перечислять. Подобные дроны предназначены для уничтожения крупных береговых баз и городов, гражданской инфраструктуры, — отметил Суконкин.

По его словам, вряд ли использование морского беспилотника поможет КНДР успешно бороться с авианосными ударными группами ВМС США, так как корабли могут находиться на расстоянии в десятки или сотни километров. Суконкин подчеркнул, что «эффективность ЯО против флота переоценена».

Американцы проводили такие испытания — ставили корабли в примерном порядке боевого ордера и подрывали ядерный заряд. Для гарантированного выведения из строя необходимо пять килотонн тротилового эквивалента, при этом взрыв должен быть надводным в 1,5 километра, чтобы потопить авианосец, а лучше в 100 метрах, или ракета должна попасть прямо в авианосец, — считает Суконкин.

Обозреватель добавил, что в случае вооруженного конфликта КНДР подводными беспилотниками не ограничится, а запустит по США межконтинентальные баллистические ракеты. Суконкин не исключил, что Пхеньян попытается перегрузить ПВО и ПРО США ложными целями.

До любой точки в США КНДР дотянется. Удар будет комплексный, не только подводные беспилотники, но и межконтинентальные баллистические ракеты, ложные цели для перегрузки ПВО и ПРО США. На месте США я бы начал договариваться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, слишком серьезные у него намерения. И никто не знает, какова мощность ядерного заряда на дронах — килотонны или мегатонны, — подытожил Суконкин.

Ранее государственное радио «Голос Кореи» сообщило, что КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника.