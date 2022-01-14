Япония продолжит переговоры с Россией по мирному договору и Курилам

Правительство Японии продолжит переговоры с Россией для решения территориального вопроса и заключения мирного договора, заявил министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси. В то же время он подчеркнул, что Токио считает неприемлемым «усиление военного присутствия» Москвы у Курил, сообщает агентство Kyodo.

Хаяси также осудил проведение российской стороной учебных стрельб у южных Курильских островов.

Это идёт вразрез с нашей позицией, является неприемлемым, мы выразили протест, внимательно следим и продолжим следить за действиями российской стороны, — сказал глава японского МИД.

Ранее правительство Японии выразило России протест из-за учебных стрельб, которые, по данным японской стороны, проводятся в водах близ острова Кунашир и это несмотря на то, что российская сторона заранее уведомила японские власти о готовящихся манёврах.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор из-за спора о том, кому принадлежат острова в южной части Курил. В Японии считают, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи являются её «северными территориями». Россия, в свою очередь, не признаёт самого факта территориального спора, подчёркивая, что этот вопрос был решён сразу после капитуляции Японии во время Второй мировой войны.